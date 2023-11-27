(Мошкова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мошкова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1981 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Омехин Леонид

Рождение ребёнка
19.08.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Омехин Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Омехин Леонид

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