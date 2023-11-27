(Мошкова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Омехин Леонид
Рождение ребёнка
19.08.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Омехин Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Омехин Леонид