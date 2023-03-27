Васильев Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Василий

Мать: Иванов Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Миловидов Иван Петрович

Мать ребёнка: Васильев Прасковья Стефанова

с. Абакумлево
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Васильев Прасковья Стефанова

с. Абакумлево
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Миловидов Александр Петрович

Мать ребёнка: Васильев Прасковья Стефанова

с. Абакумлево
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Миловидов Яков Петрович

Мать ребёнка: Васильев Прасковья Стефанова

с.Абакумлево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильев Прасковья Стефанова

Смерть
Неизвестно
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