Васильев Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Василий
Мать: Иванов Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Васильев Прасковья Стефанова
с. Абакумлево
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Васильев Прасковья Стефанова
с. Абакумлево
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Миловидов Александр Петрович
Мать ребёнка: Васильев Прасковья Стефанова
с. Абакумлево
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: Васильев Прасковья Стефанова
с.Абакумлево
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно