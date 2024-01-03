Караваева (Назарова) Елена Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1969
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1969
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1999
Дочь: Маранчева (Караваева) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Караваев Александр Иванович