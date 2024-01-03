Караваева (Назарова) Елена Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караваева (Назарова) Елена Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1969

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1965 г.р.

Дети

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1969

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караваев Александр Иванович

Рождение ребёнка
08.02.1999

Дочь: Маранчева (Караваева) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Караваев Александр Иванович

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