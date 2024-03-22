Шадрина (Петрова) Татьяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрина (Петрова) Татьяна Семеновна

Место рождения

Китой, Усольский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

24.01.1874 ст.

Дата смерти

05.04.1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1874 ст.

Отец: Петров Семен Михайлович

Мать: Петрова Анна Ивановна

Китой, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.12.1907

Сын: Шадрин Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Шадрин Афанасий Филиппович

Большая Елань, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрин Афанасий Филиппович

Смерть
05.04.1917 ст.
Большая Елань, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Умерла 5 апреля 1917 года в с. Большая Елань от паралича сердца в возрасте 43-х лет.
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