Шадрина (Петрова) Татьяна Семеновна
Место рождения
Дата рождения24.01.1874 ст.
Дата смерти05.04.1917 ст.
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1874 ст.
Отец: Петров Семен Михайлович
Мать: Петрова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.12.1907
Сын: Шадрин Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Шадрин Афанасий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.04.1917 ст.
Умерла 5 апреля 1917 года в с. Большая Елань от паралича сердца в возрасте 43-х лет.