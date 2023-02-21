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Коновалов Алексей Павлович
Коновалов Алексей Павлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1916
Дата смерти
1976
Пол
Мужской
Отец
Коновалов Павел Логинович
Около 1872 г.р.
Мать
Коновалова (Памурзина) Варвара Акимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
НЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец:
Коновалов Павел Логинович
Мать:
Коновалова Варвара Акимовна
Смерть
1976
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