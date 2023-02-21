Коновалов Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалов Алексей Павлович

Коновалов Алексей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Коновалов Павел Логинович

Мать: Коновалова Варвара Акимовна

Смерть
1976
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close