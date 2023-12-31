Домашев Тумашев Матвей Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.08.1837 ст.
МК Црухайтуйской Николаевской церкви. 46. - Осьмаго числа казачьяго сына Кирила Прокопьева Тумашева и законной жены его Татьяны Николаевой родился сын Матвей. Восприемники: Служащий с Нерчинской зав... Показать все
Смерть
Неизвестно