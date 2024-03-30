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Аксюта Клавдия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1904 ст.

Дочь: Волкова Елена Константинова

Отец ребёнка: Аксюта Константин Гордеев

г. Омск
Рождение ребёнка
15.09.1906 ст.

Дочь: Надежда Константинова

Отец ребёнка: Аксюта Константин Гордеев

г. Омск
Рождение ребёнка
02.12.1908 ст.

Дочь: Анна Константинова

Отец ребёнка: Аксюта Константин Гордеев

г. Омск
Рождение ребёнка
03.03.1911 ст.

Дочь: Александра Константинова

Отец ребёнка: Аксюта Константин Гордеев

г. Омск
Рождение ребёнка
27.05.1913 ст.

Дочь: Корепанова Мария Константинова

Отец ребёнка: Аксюта Константин Гордеев

г. Омск
Рождение ребёнка
26.12.1915

Сын: Аксютин Константин Константинов

Отец ребёнка: Аксюта Константин Гордеев

г. Омск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксюта Константин Гордеев

Смерть
Неизвестно
г. Омск
Причина смерти: чахотка
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