Аксюта Клавдия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.05.1904 ст.
Дочь: Волкова Елена Константинова
Отец ребёнка: Аксюта Константин Гордеев
г. Омск
Рождение ребёнка
15.09.1906 ст.
Дочь: Надежда Константинова
Отец ребёнка: Аксюта Константин Гордеев
г. Омск
Рождение ребёнка
02.12.1908 ст.
Дочь: Анна Константинова
Отец ребёнка: Аксюта Константин Гордеев
г. Омск
Рождение ребёнка
03.03.1911 ст.
Дочь: Александра Константинова
Отец ребёнка: Аксюта Константин Гордеев
г. Омск
Рождение ребёнка
27.05.1913 ст.
Дочь: Корепанова Мария Константинова
Отец ребёнка: Аксюта Константин Гордеев
г. Омск
Рождение ребёнка
26.12.1915
Сын: Аксютин Константин Константинов
Отец ребёнка: Аксюта Константин Гордеев
г. Омск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г. Омск
Причина смерти: чахотка