Силкина (Климанова) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силкина (Климанова) Ольга Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1974

Дата смерти

24.10.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1951 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1974

Отец: не указан

Мать: Сырова Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силкин Александр

Образование
Неизвестно
Высшее образование: Вуз: ННГАСУ , 2015 ,
Смерть
24.10.2021
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: Коронавирус

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