Силкина (Климанова) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1974
Дата смерти24.10.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1974
Отец: не указан
Мать: Сырова Любовь Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Силкин Александр
Образование
Неизвестно
Высшее образование: Вуз: ННГАСУ , 2015 ,
Смерть
24.10.2021
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: Коронавирус