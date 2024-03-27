Биккузин Шагидула Фазлеевич
Место рожденияд.Абитово, Мелеузовский район, БАССР
Дата рождения1904
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Биккузин Фазыл
Мать: Биккузина ?
д.Абитово, Мелеузовский район, БАССР
Рождение ребёнка
1926
Сын: Биккузин Гиндулла Шагитович
Мать ребёнка: Биккузина Канзафар Байрамгалеевна
с. Юмагузино Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
14.04.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Биккузина Канзафар Байрамгалеевна
д.Абитово, Мелеузовский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1969
д.Абитово, Мелеузовский район, БАССР
Похороны
Неизвестно
д.Абитово, Мелеузовский район, БАССР