Биккузин Шагидула Фазлеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биккузин Шагидула Фазлеевич

Место рождения

д.Абитово, Мелеузовский район, БАССР

Дата рождения

1904

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Биккузин Фазыл

Мать: Биккузина ?

д.Абитово, Мелеузовский район, БАССР
Рождение ребёнка
1926

Сын: Биккузин Гиндулла Шагитович

Мать ребёнка: Биккузина Канзафар Байрамгалеевна

с. Юмагузино Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
14.04.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Биккузина Канзафар Байрамгалеевна

д.Абитово, Мелеузовский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Биккузина Канзафар Байрамгалеевна

Смерть
1969
д.Абитово, Мелеузовский район, БАССР
Похороны
Неизвестно
д.Абитово, Мелеузовский район, БАССР
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