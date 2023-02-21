Пресняков Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пресняков Евгений Петрович
Мать ребёнка: Преснякова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Преснякова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Преснякова Маргарита Петровна
Мать ребёнка: Преснякова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Преснякова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Преснякова Екатерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно