Тихонова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гридина (Тихонова) Раиса Павловна

Отец ребёнка: Тихонов Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова (Тихонова) Наталья Павловна

Отец ребёнка: Тихонов Павел Яковлевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Тихонов Федор Павлович

Отец ребёнка: Тихонов Павел Яковлевич

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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