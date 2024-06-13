Тихонова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гридина (Тихонова) Раиса Павловна
Отец ребёнка: Тихонов Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова (Тихонова) Наталья Павловна
Отец ребёнка: Тихонов Павел Яковлевич
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Тихонов Павел Яковлевич
Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно