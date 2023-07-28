Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хрисанф Антонович
Рождение ребёнка
13.05.1913
Отец ребёнка: Хрисанф Антонович
Рождение ребёнка
18.09.1915
Сын: Михаил Хрисанфович
Отец ребёнка: Хрисанф Антонович
Смерть
Неизвестно