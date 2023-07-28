Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрисанф Антонович

Рождение ребёнка
13.05.1913

Сын: Александр Хрисанфович

Отец ребёнка: Хрисанф Антонович

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.09.1915

Сын: Михаил Хрисанфович

Отец ребёнка: Хрисанф Антонович

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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