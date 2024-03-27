(Шеметова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шеметова) Авдотья

(Шеметова) Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Около 1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Шеметов Назар

Мать: Шеметова Авдотья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close