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(Шеметова) Авдотья
(Шеметова) Авдотья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1799
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шеметов Назар
Около 1766 г.р.
Мать
Шеметова Авдотья
Около 1761 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец:
Шеметов Назар
Мать:
Шеметова Авдотья
Смерть
Неизвестно
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