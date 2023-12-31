Неплюева (Гранкина) Параскева Афанасьева
Место рожденияд. Лужки Тамбовского уезда
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
д. Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
18.11.1878
Сын: Неплюев Григорий Семенович
Отец ребёнка: Неплюев Семен Александров
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Солодова Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Неплюев Семен Александров
Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно