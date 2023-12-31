Неплюева (Гранкина) Параскева Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неплюева (Гранкина) Параскева Афанасьева

Место рождения

д. Лужки Тамбовского уезда

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Гранкин Афанасий Феодосов

Мать: Гранкина Анастасия Матвеева

д. Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
18.11.1878

Сын: Неплюев Григорий Семенович

Отец ребёнка: Неплюев Семен Александров

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Солодова Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Неплюев Семен Александров

Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неплюев Семен Александров

Смерть
Неизвестно
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