Афанасий Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1678
Дата смертиПосле 1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1709 и 1717
Жена: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Степан Афанасьевич
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 129 лист. Деревня Подлесное. Афанасий и Иван Дмитриевичи. Афанасию, 41 год, Ивану, 37 лет. У Афанасия жена Евдокия Ивановна, 41 год. У них сын Степан, 1,5 года. У него Пасынок Иван Игна... Показать все
Смерть
После 1722
Микляево, Шуйский район, Северный край