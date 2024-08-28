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Афанасий Дмитриевич

Место рождения

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1678

Дата смерти

После 1722

Пол

Мужской

Отец

До 1662 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1678 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1709 и 1717

Жена: Евдокия Ивановна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Степан Афанасьевич

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 129 лист. Деревня Подлесное. Афанасий и Иван Дмитриевичи. Афанасию, 41 год, Ивану, 37 лет. У Афанасия жена Евдокия Ивановна, 41 год. У них сын Степан, 1,5 года. У него Пасынок Иван Игна... Показать все
Смерть
После 1722
Микляево, Шуйский район, Северный край

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