Минаева Марфа Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1818
Дочь: Толстякова (Толстякова) Акилина Федотовна
Отец ребёнка: Минаев Федот Петрович
Рождение ребёнка
12.08.1819
Дочь: Минаева Васса Федотовна
Отец ребёнка: Минаев Федот Петрович
Рождение ребёнка
Около 04.06.1822
Отец ребёнка: Минаев Федот Петрович
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Минаев Федот Петрович
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Минаев Федот Петрович
Смерть
Неизвестно