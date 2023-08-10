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Минаева Марфа Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минаев Федот Петрович

Рождение ребёнка
03.06.1818

Дочь: Толстякова (Толстякова) Акилина Федотовна

Отец ребёнка: Минаев Федот Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.08.1819

Дочь: Минаева Васса Федотовна

Отец ребёнка: Минаев Федот Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 04.06.1822

Сын: Минаев Никифор Федотович

Отец ребёнка: Минаев Федот Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Минаев Андрей Федотович

Отец ребёнка: Минаев Федот Петрович

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Минаев Ефим Федотович

Отец ребёнка: Минаев Федот Петрович

Смерть
Неизвестно

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