Niiranen (Niiranen) Anna Maria 17.03.1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Niiranen (Niiranen) Anna Maria

Место рождения

Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

17.03.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
12.03.1853

Муж: Jaatinen Matti

Смерть
Неизвестно

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