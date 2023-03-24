Niiranen (Niiranen) Anna Maria
Место рожденияUusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения17.03.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Uusikylä (Nastola ?), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
12.03.1853
Муж: Jaatinen Matti
Смерть
Неизвестно