Кабацков Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабацков Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кабацков Михаил Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабацков Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Кабацкова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
02.04.1969

Сын: Кабацков Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Кабацкова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
02.04.1969

Сын: Кабацков Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Кабацкова Зоя Ивановна

Смерть
Неизвестно

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