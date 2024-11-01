Кабацков Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кабацков Михаил Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабацков Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Кабацкова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
02.04.1969
Сын: Кабацков Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Кабацкова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
02.04.1969
Сын: Кабацков Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Кабацкова Зоя Ивановна
Смерть
Неизвестно