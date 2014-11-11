Разумовский Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1962
Дата смерти11.11.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1962
Рождение ребёнка
18.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Разумовская Надежда Антоновна
Рождение ребёнка
25.01.1987
Дочь: Высотина Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Разумовская Надежда Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.11.2014