Разумовский Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумовский Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1962

Дата смерти

11.11.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1962

Отец: Разумовский Николай Николаевич

Мать: Разумовская Нина Николаевна

Рождение ребёнка
18.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Разумовская Надежда Антоновна

Рождение ребёнка
25.01.1987

Дочь: Высотина Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Разумовская Надежда Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разумовская Надежда Антоновна

Смерть
11.11.2014
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