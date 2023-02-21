Зеленкина (Зеленкина) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленкина (Зеленкина) Лидия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.?

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.?

Отец: Зеленкин Петр Сергевич

Мать: Зеленкина Забира Минагалиевна

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