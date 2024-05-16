Селиванов Зиновей Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Селиванов Зиновей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селиванов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селиванов Павел

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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