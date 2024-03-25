Широкова Ольга Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1963
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1963
Отец: Широков Сергей Павлович
Мать: Щербакова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
10.07.1986
Дочь: Котов Сергей Вадимович
Отец ребёнка: Котов Вадим Геннадьевич
Рождение ребёнка
12.06.1992
Дочь: Котова Ирина Вадимовна
Отец ребёнка: Котов Вадим Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно