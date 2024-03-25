Широкова Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова Ольга Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1963

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1963

Отец: Широков Сергей Павлович

Мать: Щербакова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
10.07.1986

Дочь: Котов Сергей Вадимович

Отец ребёнка: Котов Вадим Геннадьевич

Рождение ребёнка
12.06.1992

Дочь: Котова Ирина Вадимовна

Отец ребёнка: Котов Вадим Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Вадим Геннадьевич

Смерть
Неизвестно
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