Makarov* Jakov Ivanov
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиОколо 1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: Ivan Makarov
Мать: Anna Lavrentieva
Работа или профессия
Неизвестно
плотничал по соседним деревням, в колхоз вступать отказался
Бракосочетание
12.02.1897
Бракосочетание
12.02.1897
Рождение ребёнка
05.06.1899
Сын: Makarov Fedor Jakovlevich
Мать ребёнка: Makarova* (Makarova*) Agrippina Petrova
Смерть
Около 1940