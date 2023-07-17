Makarov* Jakov Ivanov — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Makarov* Jakov Ivanov

Место рождения

Корково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Около 1940

Пол

Мужской

Отец

Около 1841 г.р.

Мать

Около 1843 г.р.

Жена

1873 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Ivan Makarov

Мать: Anna Lavrentieva

Корково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
плотничал по соседним деревням, в колхоз вступать отказался
Бракосочетание
12.02.1897

Жена: Makarova* (Makarova*) Agrippina Petrova

Бракосочетание
12.02.1897

Жена: Makarova* (Makarova*) Agrippina Petrova

Корково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.06.1899

Сын: Makarov Fedor Jakovlevich

Мать ребёнка: Makarova* (Makarova*) Agrippina Petrova

Корково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Около 1940
Корково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

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