Боксер Файвиш (Павел) Велвелевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боксер Файвиш (Павел) Велвелевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1864

Дата смерти

25.10.1932

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1864

Отец: Боксер Велвель Вульфович

Мать: Боксер Шейна-Хая Нохимовна

Рождение ребёнка
29.10.1891

Сын: Боксер Яков Павлович

Мать ребёнка: Боксер Софья

Рождение ребёнка
1903

Сын: Боксер Енох (Ион)

Мать ребёнка: Боксер Софья

Рождение ребёнка
12.11.1906

Сын: Боксер Григорий Павлович

Мать ребёнка: Боксер Софья

Рождение ребёнка
12.11.1908

Сын: Боксер Григорий Павлович

Мать ребёнка: Боксер Софья

Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боксер Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боксер Меер Павлович

Мать ребёнка: Боксер Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боксер Борис

Мать ребёнка: Боксер Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лея

Мать ребёнка: Боксер Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боксер Владимир

Мать ребёнка: Боксер Софья

Смерть
25.10.1932
Сан-Франциско
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