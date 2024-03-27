Боксер Файвиш (Павел) Велвелевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1864
Дата смерти25.10.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1864
Рождение ребёнка
29.10.1891
Сын: Боксер Яков Павлович
Мать ребёнка: Боксер Софья
Рождение ребёнка
1903
Сын: Боксер Енох (Ион)
Мать ребёнка: Боксер Софья
Рождение ребёнка
12.11.1906
Мать ребёнка: Боксер Софья
Рождение ребёнка
12.11.1908
Мать ребёнка: Боксер Софья
Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Боксер Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боксер Меер Павлович
Мать ребёнка: Боксер Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боксер Борис
Мать ребёнка: Боксер Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лея
Мать ребёнка: Боксер Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боксер Владимир
Мать ребёнка: Боксер Софья
Смерть
25.10.1932
Сан-Франциско