Баженов Матвей Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1827
Отец: Баженов Григорий Павлов
ИВ 1839 ГАЗК 282-1-588 51 слайд, двор 151 - ему 12 лет
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Баженова Мария Фомична
Верхнемангиртуйское селение
в ИВ от 1860 г 282-1-1790 стр 26 Матвею 4 года, значит он родился ок 1856 г
Рождение ребёнка
1855
Сын: Баженов Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Баженова Мария Фомична
Верхнемангиртуйское селение
в ИВ от 1860 г 282-1-1790 стр 26 ему 4 года, как и Матвею (двойня?), значит родился в 1856 г
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Сын: Баженов Константин Матвеев
Мать ребёнка: Баженова Мария Фомична
в ИВ от 1860 г 282-1-1790 стр 26 Константину 3 года, (как и его сестре Анне, двойня?) значит родился ок 1857 г Верхнемангиртуйское селение
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Дочь: (Баженова) Анна Матвеева
Мать ребёнка: Баженова Мария Фомична
в ИВ от 1860 г 282-1-1790 стр 26 как и Константин (двойня?) указан возраст 3 года, значит родилась ок 1857 г
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.
Сын: Баженов Иннокентий Матвеев
Мать ребёнка: Баженова Мария Фомична
Верхнемангиртуйское селение
в ИВ от 1860 г 282-1-1790 стр 26 ему 2 года, значит родился ок 1858 г
Рождение ребёнка
1859 ст.
Дочь: (Баженова) Татьяна Матвеева
Мать ребёнка: Баженова Мария Фомична
в ИВ от 1860 г 282-1-1790 стр 26 Татьяне 1 год, значит родилась ок 1859 г
Смерть
Неизвестно