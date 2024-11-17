Баженов Матвей Григорьев Около 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баженов Матвей Григорьев

Место рождения

Верхний Мангиртуй, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Баженов Григорий Павлов

Мать: Баженова Татьяна Матвеева

Верхний Мангиртуй, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
ИВ 1839 ГАЗК 282-1-588 51 слайд, двор 151 - ему 12 лет
Рождение ребёнка
1851

Сын: Баженов Матвей Матвеев

Мать ребёнка: Баженова Мария Фомична

Верхнемангиртуйское селение
в ИВ от 1860 г 282-1-1790 стр 26 Матвею 4 года, значит он родился ок 1856 г
Рождение ребёнка
1855

Сын: Баженов Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Баженова Мария Фомична

Верхнемангиртуйское селение
в ИВ от 1860 г 282-1-1790 стр 26 ему 4 года, как и Матвею (двойня?), значит родился в 1856 г
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Сын: Баженов Константин Матвеев

Мать ребёнка: Баженова Мария Фомична

Верхний Мангиртуй, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
в ИВ от 1860 г 282-1-1790 стр 26 Константину 3 года, (как и его сестре Анне, двойня?) значит родился ок 1857 г Верхнемангиртуйское селение
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Дочь: (Баженова) Анна Матвеева

Мать ребёнка: Баженова Мария Фомична

в ИВ от 1860 г 282-1-1790 стр 26 как и Константин (двойня?) указан возраст 3 года, значит родилась ок 1857 г
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.

Сын: Баженов Иннокентий Матвеев

Мать ребёнка: Баженова Мария Фомична

Верхнемангиртуйское селение
в ИВ от 1860 г 282-1-1790 стр 26 ему 2 года, значит родился ок 1858 г
Рождение ребёнка
1859 ст.

Дочь: (Баженова) Татьяна Матвеева

Мать ребёнка: Баженова Мария Фомична

в ИВ от 1860 г 282-1-1790 стр 26 Татьяне 1 год, значит родилась ок 1859 г
Смерть
Неизвестно

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