Дмитриев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриев Александр

Дмитриев Александр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Фаина Александровна

Мать ребёнка: Дмитриева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Валентина Александровна

Мать ребёнка: Дмитриева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Александр Александрович

Мать ребёнка: Дмитриева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Маруся Александровна

Мать ребёнка: Дмитриева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Николай Александрович

Мать ребёнка: Дмитриева Анна

Рождение ребёнка
06.11.1909

Дочь: Исаичева (Дмитриева) Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Дмитриева Анна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.