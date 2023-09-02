Дмитриев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Фаина Александровна
Мать ребёнка: Дмитриева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Валентина Александровна
Мать ребёнка: Дмитриева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Александр Александрович
Мать ребёнка: Дмитриева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Маруся Александровна
Мать ребёнка: Дмитриева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Николай Александрович
Мать ребёнка: Дмитриева Анна
Рождение ребёнка
06.11.1909
Дочь: Исаичева (Дмитриева) Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Дмитриева Анна
Смерть
Неизвестно