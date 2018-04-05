Katsnelson Yosef
Место рожденияBobruisk, Belarus
Дата рождения05.04.1890
Дата смерти18.08.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Beimel) Betty
Рождение ребёнка
10.02.1930
Сын: Katsnelson Boris
Мать ребёнка: (Beimel) Betty
Рождение ребёнка
26.11.1936
Дочь: Krasnik (Katsnelson) Polina
Мать ребёнка: (Beimel) Betty
Смерть
18.08.1987
Похороны
Неизвестно