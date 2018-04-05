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Katsnelson Yosef

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Место рождения

Bobruisk, Belarus

Дата рождения

05.04.1890

Дата смерти

18.08.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Beimel) Betty

Рождение ребёнка
10.02.1930

Сын: Katsnelson Boris

Мать ребёнка: (Beimel) Betty

Рождение ребёнка
26.11.1936

Дочь: Krasnik (Katsnelson) Polina

Мать ребёнка: (Beimel) Betty

Смерть
18.08.1987
Похороны
Неизвестно

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