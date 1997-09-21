Егоров Виктор Иванович
Место рожденияРакитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия
Дата рождения21.07.1957
Дата смерти21.09.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Газо-сварщик на нефтепроводе
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.09.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егорова (???) Нина Александровна
Смерть
21.09.1997