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Егоров Виктор Иванович

Место рождения

Ракитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия

Дата рождения

21.07.1957

Дата смерти

21.09.1997

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1933 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1957

Отец: Егоров Иван Павлович

Мать: Егорова (Саенко) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова (???) Нина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Газо-сварщик на нефтепроводе
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.09.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова (???) Нина Александровна

Смерть
21.09.1997

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