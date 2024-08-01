Фот Давыд
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1904
Отец: Фот Тобиас
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фот) Валентина
Мать ребёнка: Фот (Мюллер) Тереза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фот) Аделина
Мать ребёнка: Фот (Мюллер) Тереза
Рождение ребёнка
28.04.1936
Сын: Фот Виктор
Мать ребёнка: Фот (Мюллер) Тереза
Смерть
Неизвестно