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Фот Давыд

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1904

Отец: Фот Тобиас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фот) Валентина

Мать ребёнка: Фот (Мюллер) Тереза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фот) Аделина

Мать ребёнка: Фот (Мюллер) Тереза

Рождение ребёнка
28.04.1936

Сын: Фот Виктор

Мать ребёнка: Фот (Мюллер) Тереза

Смерть
Неизвестно

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