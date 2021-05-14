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Ашифина Дарья Владимировна
Ашифина Дарья Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.05.2021
Пол
Женский
Отец
Ашифин Владимир Петрович
1995 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.2021
Отец:
Ашифин Владимир Петрович
Мать: не указана
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