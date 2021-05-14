Ашифина Дарья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАшифина Дарья Владимировна

Ашифина Дарья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.2021

Пол

Женский

Отец

1995 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.2021

Отец: Ашифин Владимир Петрович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close