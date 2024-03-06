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Мокроусов Павел Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1918

Дата смерти

?.05.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1918

Отец: Мокроусов Егор

Мать: Суворова - Мокроусова Анна ?

Рождение ребёнка
02.01.1943

Сын: Мокроусов Геннадий Павлович

Мать ребёнка: Язовская - Мокроусова Пелагея (Поля) Андреевна

Рождение ребёнка
20.08.1944

Сын: Мокроусов Николай Павлович

Мать ребёнка: Язовская - Мокроусова Пелагея (Поля) Андреевна

Рождение ребёнка
17.06.1946

Дочь: Мокроусова - Аксенова Галина Павловна

Мать ребёнка: Язовская - Мокроусова Пелагея (Поля) Андреевна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Мокроусов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Язовская - Мокроусова Пелагея (Поля) Андреевна

Рождение ребёнка
23.03.1950

Сын: Мокроусов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Язовская - Мокроусова Пелагея (Поля) Андреевна

Рождение ребёнка
17.02.1953

Дочь: Мокроусова - Бардакова Валентина Павдловна

Мать ребёнка: Язовская - Мокроусова Пелагея (Поля) Андреевна

Рождение ребёнка
08.04.1955

Сын: Мокроусов Сергей Павлович

Мать ребёнка: Язовская - Мокроусова Пелагея (Поля) Андреевна

Рождение ребёнка
20.08.1957

Дочь: Мокроусова - Мясникова Людмила Павловна

Мать ребёнка: Язовская - Мокроусова Пелагея (Поля) Андреевна

Смерть
?.05.1960
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