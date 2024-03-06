Мокроусов Павел Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1918
Дата смерти?.05.1960
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1918
Отец: Мокроусов Егор
Рождение ребёнка
02.01.1943
Сын: Мокроусов Геннадий Павлович
Мать ребёнка: Язовская - Мокроусова Пелагея (Поля) Андреевна
Рождение ребёнка
20.08.1944
Сын: Мокроусов Николай Павлович
Мать ребёнка: Язовская - Мокроусова Пелагея (Поля) Андреевна
Рождение ребёнка
17.06.1946
Рождение ребёнка
1946
Сын: Мокроусов Владимир Павлович
Мать ребёнка: Язовская - Мокроусова Пелагея (Поля) Андреевна
Рождение ребёнка
23.03.1950
Сын: Мокроусов Алексей Павлович
Мать ребёнка: Язовская - Мокроусова Пелагея (Поля) Андреевна
Рождение ребёнка
17.02.1953
Рождение ребёнка
08.04.1955
Сын: Мокроусов Сергей Павлович
Мать ребёнка: Язовская - Мокроусова Пелагея (Поля) Андреевна
Рождение ребёнка
20.08.1957
Смерть
?.05.1960