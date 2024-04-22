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Белов Павел Константинович

Место рождения

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Белов Константин Кириллович

Мать: Белова Анна Ивановна

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1910 по 1946
Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
В похозяйственней книге 1940-1942 гг написано, что Павел отсутствует с 8 октября 1939 года ЗЕМЛИ на 01/01/1941: всего усадебной 0,30 га, в т.ч. Под постройками 0,03 га, из них под жилыми 0,01 га. Под... Показать все
Вступление в колхоз
05.03.1931
Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Вступил в сельхоз-артель Алеканово вместе со старшим братом Егором
Военная служба
С 1933 по 1935
Выбыл из села Еремеево на службу в РККА
Рождение ребёнка
10.05.1938

Сын: Белов Юрий Павлович

Мать ребёнка: Белова Клавдия Васильевна

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.06.1941

Дочь: Белова Алла Павловна

Мать ребёнка: Белова Клавдия Васильевна

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
23.06.1941
Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Призван в ряды РККА
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Римма Павловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Клавдия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
После войны по рассказам моих родителей дядя Паля с семьей жил где-то под Санкт-Петербургом (предположительно в Гатчине) , имел двух дочерей, одну из них звали Римма. Мои родители ездили к ним в гост... Показать все
Смерть
Неизвестно
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