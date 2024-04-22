Белов Павел Константинович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Белов Константин Кириллович
Мать: Белова Анна Ивановна
Место жительства
С 1910 по 1946
В похозяйственней книге 1940-1942 гг написано, что Павел отсутствует с 8 октября 1939 года ЗЕМЛИ на 01/01/1941: всего усадебной 0,30 га, в т.ч. Под постройками 0,03 га, из них под жилыми 0,01 га. Под... Показать все
Вступление в колхоз
05.03.1931
Вступил в сельхоз-артель Алеканово вместе со старшим братом Егором
Военная служба
С 1933 по 1935
Выбыл из села Еремеево на службу в РККА
Рождение ребёнка
10.05.1938
Сын: Белов Юрий Павлович
Мать ребёнка: Белова Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
19.06.1941
Дочь: Белова Алла Павловна
Мать ребёнка: Белова Клавдия Васильевна
Военная служба
23.06.1941
Призван в ряды РККА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Римма Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
После войны по рассказам моих родителей дядя Паля с семьей жил где-то под Санкт-Петербургом (предположительно в Гатчине) , имел двух дочерей, одну из них звали Римма. Мои родители ездили к ним в гост... Показать все
Смерть
Неизвестно