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Зыцарь Василий Иванович

Место рождения

Купель, Хмельницька область

Дата рождения

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Купель, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Аграфена Васильевна

Мать ребёнка: Зыцарь Агафия Прокофьевна

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Федосия Васильевна

Мать ребёнка: Зыцарь Агафия Прокофьевна

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Зыцарь Федор Васильевич

Мать ребёнка: Зыцарь Агафия Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыцарь Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Зыцарь Агафия Прокофьевна

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Работа или профессия
Неизвестно
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