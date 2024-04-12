Зыцарь Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1823
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Аграфена Васильевна
Мать ребёнка: Зыцарь Агафия Прокофьевна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Федосия Васильевна
Мать ребёнка: Зыцарь Агафия Прокофьевна
Рождение ребёнка
Около 1860
Мать ребёнка: Зыцарь Агафия Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зыцарь Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Зыцарь Агафия Прокофьевна
Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Работа или профессия
Неизвестно