Смирнова Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Михаил

Смерть
Неизвестно

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