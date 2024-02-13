Смирнова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Смирнов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Смирнов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Михаил
Смерть
Неизвестно