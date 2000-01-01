Степанида Евсеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Сын: Егор Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Сын: Павел Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно