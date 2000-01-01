Степанида Евсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Евсеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1835 г.р.

Дети

Вычислено 1854 г.р.
Вычислено 1856 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Сын: Егор Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Сын: Павел Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Михайлов

Смерть
Неизвестно
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