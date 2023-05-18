Лодейщикова Екатерина Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодейщикова Екатерина Кондратьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1762 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1763 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Иван Михайлов Лодейщиков 75 Дети его Иван 51 Мирон 34 Ивану жена Евфимия Кондратьева 54 Дети их Прохор 30 Данило 28 Иван 21 Николай 14 Марко 11 Григорий 6 Прохору жена Екатерина Кондратьева 31 Дети их... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лодейщиков Прохор Иванов

Смерть
Неизвестно
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