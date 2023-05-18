Лодейщикова Екатерина Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1762 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1762 ст.
Иван Михайлов Лодейщиков 75 Дети его Иван 51 Мирон 34 Ивану жена Евфимия Кондратьева 54 Дети их Прохор 30 Данило 28 Иван 21 Николай 14 Марко 11 Григорий 6 Прохору жена Екатерина Кондратьева 31 Дети их... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно