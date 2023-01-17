Hofmann Georg — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hofmann Georg

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.02.1887

Жена: Helena

Степовое, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно
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