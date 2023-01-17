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Hofmann Georg
Hofmann Georg
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1861
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Foerderer) Helena
Около 1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1887
Жена:
Helena
Степовое
, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно
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