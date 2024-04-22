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Окуловская Татьяна Михайлова

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

12.01.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
17.09.1914

Дочь: Окуловская Вера Максимова

Отец ребёнка: Акуловский Максим Иванов

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.3400 МК Шуравинское 1914 Лл. 17 об. – 18 Р40. 17 (21) сентября. Вера Камышевского прихода д.Ожогиной кр. Максим Иоаннов Акуловский и зже Татьяна Михайлова, оба правосл. В: с.Шура... Показать все
Рождение ребёнка
22.07.1922

Дочь: Окуловская Анна Максимова

Отец ребёнка: Акуловский Максим Иванов

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). Р-2532.2.418 ЗАГС Шатрово рождения 1922 Лл. 136 – 136 об. Р239 (115Ж). 22.07.1922 Окуловская Анна С.Ожогина Шатровской волости Ялуторовского уезда Тюменской губернии Отец Окуловский Мак... Показать все
Рождение ребёнка
07.12.1923

Дочь: Окуловская Екатерина Максимова

Отец ребёнка: Акуловский Максим Иванов

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). Р-2532.2.420 ЗАГС Шатрово рождения 1923 Лл. 399 – 399 об. Р400. 07.12.1923 Акуловская Екатерина С.Ожогино Шатровской волости Ялуторовского уезда Тюменской губернии Отец Окуловский Макси... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акуловский Максим Иванов

Смерть
Неизвестно
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