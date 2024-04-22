Окуловская Татьяна Михайлова
Место рождения
Дата рождения12.01.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1895
Рождение ребёнка
17.09.1914
Дочь: Окуловская Вера Максимова
Отец ребёнка: Акуловский Максим Иванов
ГАКО (Курган). 235.3.3400 МК Шуравинское 1914 Лл. 17 об. – 18 Р40. 17 (21) сентября. Вера Камышевского прихода д.Ожогиной кр. Максим Иоаннов Акуловский и зже Татьяна Михайлова, оба правосл. В: с.Шура... Показать все
Рождение ребёнка
22.07.1922
Дочь: Окуловская Анна Максимова
Отец ребёнка: Акуловский Максим Иванов
ГАКО (Курган). Р-2532.2.418 ЗАГС Шатрово рождения 1922 Лл. 136 – 136 об. Р239 (115Ж). 22.07.1922 Окуловская Анна С.Ожогина Шатровской волости Ялуторовского уезда Тюменской губернии Отец Окуловский Мак... Показать все
Рождение ребёнка
07.12.1923
Дочь: Окуловская Екатерина Максимова
Отец ребёнка: Акуловский Максим Иванов
ГАКО (Курган). Р-2532.2.420 ЗАГС Шатрово рождения 1923 Лл. 399 – 399 об. Р400. 07.12.1923 Акуловская Екатерина С.Ожогино Шатровской волости Ялуторовского уезда Тюменской губернии Отец Окуловский Макси... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно