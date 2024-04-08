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Иванов Ефим (Евфимий) Николаевич

Место рождения

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1871

Жена: не указана

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение
Около 1874

Отец: Иванов Николай Антонович

Мать: Иванова Дарья Е

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Агрипина (Аграфена) Петровна

Рождение ребёнка
С 1897 по 1900

Сын: Иванов Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Иванова Агрипина (Аграфена) Петровна

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.02.1901

Сын: Иванов Тимофей Ефимович

Мать ребёнка: Иванова Агрипина (Аграфена) Петровна

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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