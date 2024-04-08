Иванов Ефим (Евфимий) Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1871
Жена: не указана
Рождение
Около 1874
Отец: Иванов Николай Антонович
Мать: Иванова Дарья Е
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1897 по 1900
Мать ребёнка: Иванова Агрипина (Аграфена) Петровна
Рождение ребёнка
11.02.1901
Мать ребёнка: Иванова Агрипина (Аграфена) Петровна
Смерть
Неизвестно