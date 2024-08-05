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Шрубок Пелагея Прокопьевна

Место рождения

Пережирская, Игуменский, Минская, Беларусь

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шрубок Иосиф Андреевич

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Асташонок (Шрубок) Устиния Иосифовна

Отец ребёнка: Шрубок Иосиф Андреевич

Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Шрубок) Ирина Иосифовна

Отец ребёнка: Шрубок Иосиф Андреевич

Смерть
Неизвестно

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