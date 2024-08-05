Шрубок Пелагея Прокопьевна
Место рожденияПережирская, Игуменский, Минская, Беларусь
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Асташонок (Шрубок) Устиния Иосифовна
Отец ребёнка: Шрубок Иосиф Андреевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Шрубок) Ирина Иосифовна
Отец ребёнка: Шрубок Иосиф Андреевич
Смерть
Неизвестно