Герасимов Сергей
Место рождения
Дата рождения1970
Дата смертиОколо 12.11.2000
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970
Отец: Герасимов Николай
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Герасимова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Герасимова Татьяна
Смерть
Около 12.11.2000
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно