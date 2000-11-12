Герасимов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Сергей

Место рождения

Майкор, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1970

Дата смерти

Около 12.11.2000

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: Герасимов Николай

Мать: скрыто настройками приватности

Майкор, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Герасимова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Татьяна

Смерть
Около 12.11.2000
Майкор, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Майкор, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

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