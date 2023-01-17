Морозов Савва Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Савва Тимофеевич

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Место рождения

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область

Дата рождения

15.02.1862

Дата смерти

26.05.1905

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Смерть
26.05.1905
г. Канны, Франция
Место жительства
По 1905
Москва, город федерального значения Москва
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