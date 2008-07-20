Игнатова (Плохотнюк) Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатова (Плохотнюк) Ольга Григорьевна

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Место рождения

г Донской Московская обл.

Дата рождения

21.06.1947

Дата смерти

20.07.2008

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

1945 г.р.
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Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1947

Отец: Плохотнюк Григорий Иванович

Мать: Плохотнюк Галина Ивановна

г Донской Московская обл.
Рождение ребёнка
13.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатов Геннадий Михайлович

Рождение ребёнка
24.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатов Геннадий Михайлович

Рождение ребёнка
23.11.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Томск, Род.дом №1
Крещение
?.07.2000
на дому
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатов Геннадий Михайлович

Развод
Неизвестно

Муж: Игнатов Геннадий Михайлович

Смерть
20.07.2008
Томск, город Томск, Томская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Воронино г. ТОмск
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