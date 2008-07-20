Игнатова (Плохотнюк) Ольга Григорьевна
Место рожденияг Донской Московская обл.
Дата рождения21.06.1947
Дата смерти20.07.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1947
г Донской Московская обл.
Рождение ребёнка
13.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игнатов Геннадий Михайлович
Рождение ребёнка
24.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игнатов Геннадий Михайлович
Рождение ребёнка
23.11.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Томск, Род.дом №1
Крещение
?.07.2000
на дому
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
20.07.2008
Томск, город Томск, Томская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Воронино г. ТОмск