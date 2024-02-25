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Лоскутов Андрей Васильевич

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лоскутов Василий Лазаревич

Мать: Лоскутова Евдокия Максимовна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
До ?.12.1902

Жена: Лоскутова Параскева Федоровна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
07.04.1903 ст.

Сын: Лоскутов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Лоскутова Параскева Федоровна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
8.04 крещение. Восприемник: Ефим Васильев Лоскутов. лл. 273 об. 274
Рождение ребёнка
31.05.1910 ст.

Дочь: Лоскутова Федосья Андреевна

Мать ребёнка: Лоскутова Параскева Федоровна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
л. 158 об. 159
Рождение ребёнка
12.06.1911 ст.

Сын: Лоскутов Иван (Иоанн) Андреевич

Мать ребёнка: Лоскутова Параскева Федоровна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
13.06 крещение. Восприемник: родная мать отца младенца Евдокия Максимова Лоскутова. лл. 293 об. 294.
Смерть
Неизвестно

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