Лоскутов Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
До ?.12.1902
Рождение ребёнка
07.04.1903 ст.
Сын: Лоскутов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Лоскутова Параскева Федоровна
8.04 крещение. Восприемник: Ефим Васильев Лоскутов. лл. 273 об. 274
Рождение ребёнка
31.05.1910 ст.
Дочь: Лоскутова Федосья Андреевна
Мать ребёнка: Лоскутова Параскева Федоровна
л. 158 об. 159
Рождение ребёнка
12.06.1911 ст.
Сын: Лоскутов Иван (Иоанн) Андреевич
Мать ребёнка: Лоскутова Параскева Федоровна
13.06 крещение. Восприемник: родная мать отца младенца Евдокия Максимова Лоскутова. лл. 293 об. 294.
Смерть
Неизвестно