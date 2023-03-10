Семен Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти21.?.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Карп Васильев
Мать: Акулина Егорова
Рождение ребёнка
1809
Сын: Мирон Семенов
Мать ребёнка: Федосья Михайлова
Рождение ребёнка
24.02.1816
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Федосья Михайлова
Рождение ребёнка
26.07.1821
Сын: Стефан Семенович
Мать ребёнка: Федосья Михайлова
Рождение ребёнка
01.07.1823
Сын: Фома Семенов
Мать ребёнка: Федосья Михайлова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Никифор Семенов
Мать ребёнка: Федосья Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Семенов
Мать ребёнка: Федосья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Михайлова
Смерть
21.?.1845