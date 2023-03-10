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Семен Карпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

21.?.1845

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Карп Васильев

Мать: Акулина Егорова

Рождение ребёнка
1809

Сын: Мирон Семенов

Мать ребёнка: Федосья Михайлова

Рождение ребёнка
24.02.1816

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Федосья Михайлова

Рождение ребёнка
26.07.1821

Сын: Стефан Семенович

Мать ребёнка: Федосья Михайлова

Рождение ребёнка
01.07.1823

Сын: Фома Семенов

Мать ребёнка: Федосья Михайлова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Никифор Семенов

Мать ребёнка: Федосья Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Семенов

Мать ребёнка: Федосья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Михайлова

Смерть
21.?.1845
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