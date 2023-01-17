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Федор Иванович

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Место рождения

Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Иван Тимофеевич

Мать: Домника Петровна

Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Степанида Федоровна

Мать ребёнка: Анна Степановна

Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Анисия Ильинична

Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Степановна

Место жительства
Неизвестно
Толстокосово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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