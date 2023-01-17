Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Иван Тимофеевич
Мать: Домника Петровна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Степанида Федоровна
Мать ребёнка: Анна Степановна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Анисия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Степановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно