Аграфена Павлова
Место рождения
Дата рождения1747 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.
Отец: Павел (Паулка) Степанов
Мать: Настасья Андреева
РГАДА Ф. 350 ОП. 2 Д. 55 лист 248об
Бракосочетание
Между 1762 и 1782
Муж: не указан
Дубенки, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
РГАДА ф.1239 оп. 48 д. 94 лист 350
Смерть
Неизвестно