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Аграфена Павлова

Место рождения

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1747 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1725 г.р.

Мать

1722 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
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Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.

Отец: Павел (Паулка) Степанов

Мать: Настасья Андреева

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
РГАДА Ф. 350 ОП. 2 Д. 55 лист 248об
Бракосочетание
Между 1762 и 1782

Муж: не указан

Дубенки, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
РГАДА ф.1239 оп. 48 д. 94 лист 350
Смерть
Неизвестно

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