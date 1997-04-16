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Измайлова Елена Николаевна
Измайлова Елена Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.04.1997
Пол
Женский
Отец
Игнатьев Николай Алексеевич
1958 г.р.
Мать
Измайлова Маргарита Владимировна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1997
Отец:
Игнатьев Николай Алексеевич
Мать:
Измайлова Маргарита Владимировна
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