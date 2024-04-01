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Чубаков Афанасий Григорьевич

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Чубаков Григорий Антонович

Мать: Чубакова Авдотья Никитична

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чубакова Фёкла Терентьевна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Чубаков Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Чубакова Фёкла Терентьевна

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.11.1897

Сын: Чубаков Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Чубакова Фёкла Терентьевна

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.04.1902

Сын: Чубаков Фёдор Афанасьевич

Мать ребёнка: Чубакова Фёкла Терентьевна

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Чубаков Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Чубакова Фёкла Терентьевна

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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