Чубаков Афанасий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Чубакова Фёкла Терентьевна
Рождение ребёнка
18.11.1897
Сын: Чубаков Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Чубакова Фёкла Терентьевна
Рождение ребёнка
16.04.1902
Сын: Чубаков Фёдор Афанасьевич
Мать ребёнка: Чубакова Фёкла Терентьевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Чубаков Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Чубакова Фёкла Терентьевна
Смерть
Неизвестно