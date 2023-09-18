Суслов Александр Мокеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Суслов Мокей Яковлев
Мать: Суслова Татьяна Кузьмина
Рождение ребёнка
1814
Сын: Суслов Александр Александров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Суслов Прокофий Александров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1846