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Суслов Александр Мокеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Суслов Мокей Яковлев

Мать: Суслова Татьяна Кузьмина

Рождение ребёнка
1814

Сын: Суслов Александр Александров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Суслов Петр Александров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Суслов Прокофий Александров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1846

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